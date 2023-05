Soudal Quick-Step jaagt met Alaphilippe en Vernon op ritsucces in Dauphiné

Soudal Quick-Step gaat zonder klassementsambities naar het Critérium du Dauphiné. De Belgische formatie rekent in de Franse WorldTour-ronde op heuvelspecialisten Julian Alaphilippe, Mauri Vansevenant en sprinter Ethan Vernon.

“De meeste renners zijn bezig met hun voorbereiding op de Tour de France na de hoogtestage die we achter de rug hebben”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters. “Alaphilippe koerst voor het eerst sinds de klassiekers en Vansevenant keert terug van een blessure. Ons grootste doel is om een etappe te winnen.”

Een van de renners die daarvoor kan zorgen is de Britse sprinter Ethan Vernon, die bij afwezigheid van Fabio Jakobsen en Tim Merlier de kans krijgt in de Dauphiné. “Met Ethan hebben we iemand die over wat klimmetjes kan komen en ook snel is in de sprint”, aldus Peeters. “En Rémi Cavagna is gemotiveerd voor de individuele tijdrit, dus we hebben vertrouwen in onze kansen.”

