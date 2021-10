Maud Kaptheijns zegeviert in GP Destil, Suzanne Verhoeven derde

De vrouwencross van de GP Destil in Oisterwijk is gewonnen door Maud Kaptheijns. De 27-jarige Nederlandse van Team Deschacht-Group-Hens-Maes Containers kwam na een mooie solo als eerste over de finish, voor de Française Amandine Fouquenet en de Belgische Suzanne Verhoeven.

Nieuw op de internationale veldritkalender: de GP Destil in Oisterwijk. Een UCI-cross zonder de wereldtop, want die vertoeft dit weekend nog op Amerikaanse bodem voor de Wereldbeker in Iowa. Toch zakten vandaag voldoende leuke namen naar Midden-Brabant af om er een aantrekkelijke cross van te maken. In de vrouwenwedstrijd was het uitkijken naar een duel tussen onder meer Laura Verdonschot, Anne Terpstra, Loes Sels en Maud Kaptheijns.

Al snel bleek dat Kaptheijns over goede benen beschikte en de Nederlandse koos op een gegeven moment voor de aanval. Kaptheijns reed weg van de tegenstand en wist haar voorsprong stelselmatig uit te breiden. Met nog twee ronden te gaan bedroeg de voorsprong van Kaptheijns een halve minuut en het was vervolgens een koud kunstje voor de koploopster om de zege veilig te stellen.

De amper 20-jarige Fouquenet mocht als nummer twee mee het podium op. Verhoeven, de dochter van voormalig wielrenner Nico Verhoeven, kwam als derde over de streep. Voor Kaptheijns is het haar tweede zege in dit nog prille veldritseizoen. Ze won vorige week een C2-cross in Frankrijk. Verder reed ze dit jaar al naar drie top 10-noteringen in de Ethias Cross: tiende in Lokeren, zevende in Beringen en achtste in Meulebeke.

Uitslag Internationale GP Destil 2021 (C2)

1. Maud Kaptheijns

2. Amandine Fouquenet

3. Suzanne Verhoeven

4. Laura Verdonschot

5. Leonie Bentveld