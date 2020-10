Maud Kaptheijns spoedig onder het mes voor beknelde liesslagader

Veldrijdster Maud Kaptheijns wacht een operatie. De 26-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal wordt al geruime tijd gehinderd door een beknelde liesslagader. “Ik verlies er tot veertig procent van mijn krachten door”, zegt ze op de ploegsite.

“Ik hoop zo snel mogelijk geopereerd te worden”, vertelt Kaptheijns. “Er zitten drie knikjes in mijn rechterliesslagader en dat euvel zorgt al bij de start voor problemen. Vooral op zware omlopen heb ik er ontzettend veel last van. Dan rijd ik ook echt met extreme pijn rond. Alsof ik met een slapend been fiets.”

Kaptheijns, die vorig crossseizoen nog won in Eeklo en Woerden, heeft door de blessure last van constante verzuring. “Dat verklaart ook de pijn. Het verklaart ook waarom mijn wedstrijd na dertig seconden al voorbij is. Bovendien herstel ik bijzonder traag”, geeft ze aan.

Komend weekend mag Kaptheijns van de doktoren starten in de Koppenbergcross, al twijfelt ze daar zelf over. Half november wordt de blessure van Nederlandse verder onderzocht, waarna een datum gepland wordt voor de operatie.