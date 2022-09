Matxin reageert op positieve coronatest Ayuso: “Ingewikkelde situatie”

UAE Team Emirates-manager Joxean Fernández Matxín heeft zich bij het Spaanse medium AS uitgelaten over de positieve coronatest van Juan Ayuso, die wel in de Vuelta blijft. Volgens Matxín is “de situatie ingewikkeld”, maar “geeft het PCR-analyseapparaat groene cijfers.” Dat betekent dat Ayuso momenteel niet besmettelijk is.

“Wij houden in de eerste plaats rekening met de gezondheid van de wielrenner, daarna met de gezondheid van het peloton en tot slot met de vastgestelde regels. Onze dokter staat in contact met de koersdokter en ik sta in contact met Javier Guillén, beiden hebben akkoord gegeven om Ayuso vandaag te laten starten.”

Tot slot wil de manager nog een keer iets duidelijk maken: “Als Ayuso dezelfde rode cijfers gehad zou hebben als Laengen, Bennett of Almeida in de Giro, dan zou er nu geen discussie mogelijk zijn geweest.”