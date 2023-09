maandag 4 september 2023 om 08:26

Mattias Skjelmose na zege in de VS: “Ik hoopte eigenlijk op een één-tweetje”

Mattias Skjelmose schreef zondagavond in de Verenigde Staten de Maryland Cycling Classic op zijn naam. De Deen van Lidl-Trek kwam met minuten voorsprong over de meet in Baltimore. “Hier ben ik heel erg blij mee”, vertelt hij na afloop. “Deze wedstrijd is heel erg belangrijk voor Lidl-Trek en we hebben hier gewonnen door als team heel goed samen te werken, dat maakt het speciaal.”

“Toms (Skujins) was supersterk en ik was supersterk, dus ik denk dat we allebei hadden kunnen kunnen. We vielen om de beurt aan, waardoor we de rest van de kopgroep kraakte toen ik als laatste aanviel. Ik hoopte eigenlijk zelfs nog op een situatie zoals in Denemarken toen Pedersen en ik één en twee werden.”

Tot slot wil de Deens kampioen zijn ploeg bedanken voor hun hulp in de wedstrijd, maar ook het plezier buiten de wedstrijd. “Iedereen heeft geweldig gewerkt. Asbjørn (Hellemose) heeft ons geweldig in positie gebracht, waardoor we met vijf man in de eerste groep terecht kwamen. Daarna bleven we aanvallen tot we tevreden waren. Ik wil ook zeggen dat ik het hier geweldig heb gehad. Het was echt een mooie reis en ik heb veel plezier gemaakt.”

Voor Skjelmose is dit alweer de zevende zege van het seizoen. Eerder won hij al het algemeen klassement in de Ronde van Zwitserland en een rit in de PostNord Danmark Rundt.