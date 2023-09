zondag 3 september 2023 om 22:50

Mattias Skjelmose maakt favorietenrol waar in Maryland Cycling Classic

Mattias Skjelmose heeft solo de tweede editie van de Maryland Cycling Classic gewonnen. De kopman van Lidl-Trek was vooraf de grote topfavoriet om de heuvelachtige koers in de Verenigde Staten te winnen, en die rol maakte hij waar. In de finale reed hij weg uit een elitegroep. Ruim twee minuten later werd Neilson Powless (EF Education-EasyPost) tweede en Hugo Houle (Israel-Premier Tech) derde.

Deens kampioen Skjelmose is op de erelijst van de Maryland Cycling Classic (UCI 1.Pro) de opvolger van de inmiddels gestopte Sep Vanmarcke, die vorig jaar de allereerste editie won. Voor Lidl-Trek is het een belangrijke wedstrijd, omdat hoofdsponsor Trek gehuisvest is in de Verenigde Staten.

