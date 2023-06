Mattias Skjelmose emotioneel na eindzege: “Veel opofferingen hiervoor gedaan”

Mattias Skjelmose was emotioneel na zijn eindzege in de Ronde van Zwitserland. Met de tranen in zijn ogen stond hij na afloop de aanwezige media te woord. “Ik heb hier veel opofferingen voor gedaan.”

“En Gino is natuurlijk dood’, gaat hij verder. “Met die gedachten kwam het er na de finish allemaal even uit voor me.”

“De familie van Giro vond het het belangrijkste dat wij doorkoersten. Dat hebben wij dan ook gedaan voor hen.”

Tot slot: Skjelmose klopt met Evenepoel en Ayuso twee grote namen in deze koers. Of hij dat had verwacht? “Ik geloof altijd in de zege. Mijn vorm is goed voor de Tour.”