Matthijs Büchli reed met schouder uit de kom: “Zonder val was ik zesde of zevende geworden”

Matthijs Büchli kleurde de maandagavond de afvalkoers op het WK, mag wel gezegd worden. De Nederlander kwam tot twee keer toe ten val en wist tot diep in de finale mee te strijden om de medailles en eindigde uiteindelijk als vierde. Nu blijkt dat Büchli zijn schouder uit de kom haalde bij de tweede valpartij.

‘Gelukkig’ voor Büchli kon hij zijn schouder daarna ook weer zelf in de kom zetten. “Ik wist niet eens dat dat kon, het moet vanzelf helen. Maar het was niet eens in mijn nadeel, denk ik.”

“Ik rijd hier tegen mannen met overcapaciteit. Toen de koers even werd geneutraliseerd, kon ik bijkomen. Ik denk dat ik zonder die val misschien zesde of zevende was geworden.”

