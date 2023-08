WK 2023: Oppermachtige Vernon pakt goud op afvalkoers, Büchli rijdt na valpartijen naar vierde plaats

Ethan Vernon is maandagavond wereldkampioen geworden op de afvalkoers. De Brit bleek in Glasgow oppermachtig en klopte de Canadees Dylan Bibic als laatste. Vernon hoefde er zelfs niet meer om te sprinten.

Uittredend wereldkampioen Elia Viviani pakte het brons. De Italiaan kon het Bibic en Vernon in de slotrondes niet meer lastig maken.

Matthijs Büchli speelde een hoofdrol in de wedstrijd. De Nederlander kwam liefst twee keer ten val, maar slaagde er toch in om zich bij de laatste vier renners in de wedstrijd te rijden. Daarna bleek de baansprinter helemaal leeg: de ook moegestreden Viviani kon hij niet voorblijven voor een bronzen medaille.

