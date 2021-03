Matthews: “We wilden de sprint zo makkelijk mogelijk maken”

Michael Matthews heeft het werk van zijn ploeg BikeExchange in de zesde etappe van Parijs-Nice niet kunnen bekronen met ritwinst. Op de lastige finish in Biot kwam de Australiër als derde over de streep achter Primož Roglič en Christophe Laporte.

Team BikeExchange en Matthews hadden voor de zesde etappe hun zinnen gezet op een korte uitslag. Daarom legde de ploeg het peloton een strak tempo op, om zo de rassprinters te lossen. Op de lastige slotklim naar de streep was de Australiër echter niet opgewassen tegen de leider in de Koers naar de zon, Primož Roglič.

“We hadden de controle gepakt vandaag. We wisten dat het een mooie etappe was en we wilden de eindsprint zo makkelijk mogelijk maken”, zei Matthews na afloop. “De jongens deden geweldig werk, maar helaas verlieten we de rit met slechts een derde plaats. We hebben alles gegeven en morgen is er een nieuwe dag.”

Klimetappes

“De volgende twee dagen zijn echte klimetappes. We hebben Lucas Hamilton die in goede vorm verkeert, dus we gaan hem 100% steunen. We gaan zien wat hij morgen op die laatste klim kan uitrichten tegen de grote jongens”, aldus de Australiër.