Matthews na tweede plek in Landerneau: “Slotklim van vandaag ligt me nog beter”

Michael Matthews won gisteren de sprint op de flanken van de Côte de la Fosse aux Loups, maar helaas voor de Australiër was dat op gepaste afstand van wereldkampioen en eerste geletruidrager Julian Alaphilippe. “Het zorgt voor gemengde gevoelens”, vertelde Matthews na afloop.

“Het doel was om de etappe te winnen, maar er was één renner sterker. Dat geeft gemengde gevoelens”, aldus Matthews. “Je gaat natuurlijk voor die etappezege, maar het is aan de andere kant ook wel fijn om de Tour de France te beginnen met een podiumplek. Dat zet de toon voor onze ploeg de komende weken.”

De 30-jarige renner van Team BikeExchange was niet verrast door de aanval van Alaphilippe op goed 2,5 kilometer van de top. “Hij valt altijd vroeg aan. Het is voor hem de beste manier om te winnen, zijn vroege aanval was dus zeker niet verrassend.” De openingsetappe van de Tour de France werd overigens ontsierd door twee massale valpartijen.

Ook Matthews maakte kennis met het asfalt, maar de schade bleek mee te vallen. “Bij de eerste val lag ik ook op de grond. Het was een gespannen dagje.” Vandaag krijgt de Australiër opnieuw een uitgelezen kans om weer eens een Tourrit te winnen, aangezien de finishstreep ligt op de Côte de Mur-de-Bretagne. “De klim van vandaag is nog lastiger, maar ligt me wel beter.”