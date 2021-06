Matthews, Chaves en Hamilton voeren BikeExchange aan in Zwitserland

De selecties voor de Ronde van Zwitserland druppelen langzaam binnen. Team BikeExchange trekt met sprinter Michael Matthews en klimmers Esteban Chaves en Lucas Hamilton naar Frauenfeld. Ook Groupama-FDJ heeft zijn huiswerk ingeleverd.

Dit voorjaar lieten Chaves en Hamilton al meerdere goede prestaties zien. Zo werd de Colombiaan zesde in de Ronde van Catalonië, negende in de Ronde van het Baskenland en achtste in de Waalse Pijl. Hamilton eindigde dan weer als vierde in Parijs-Nice, tiende in Catalonië en achtste in de Ronde van Romandië.

De 25-jarige Hamilton voelt zich goed, twee dagen voor de start van de Ronde van Zwitserland. “We hebben net een trainingsstage in Andorra achter de rug en dat verliep goed. Het is altijd afwachten hoe je uit een stage komt, maar ik kijk ernaar uit om weer te koersen. Het is een veelzijdig parcours en we starten met een supersterke ploeg.”

Ploegleider Matthew Hayman verwacht wel wat van zijn equipe. “We gaan met Matthews natuurlijk voor etappezeges en we richten ons ook op een goed klassement met onze klimmers Hamilton en Chaves. Die eerste is het hele jaar al geweldig in vorm, terwijl Chaves weer toegroeit naar zijn oude niveau.” Jack Bauer, Luke Durbridge, Amund Grøndahl Jansen en Dion Smith maken de selectie compleet.

Selectie Team BikeExchange voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Jack Bauer

Esteban Chaves

Luke Durbridge

Amund Grøndahl Jansen

Lucas Hamilton

Michael Matthews

Dion Smith

Binnen Groupama-FDJ is het vooral uitkijken naar tijdrijder Stefan Küng en sprinter Jake Stewart. De 27-jarige Küng won drie jaar geleden al eens een individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland en kan zich ook dit jaar weer uitleven in de twee beproevingen tegen de klok. Met Benjamin Thomas en Tobias Ludvigsson staan er nog twee sterke tijdrijders aan het vertrek.

In de etappes die eindigen in een sprint is het uitkijken naar de beloftevolle Stewart en Fabian Lienhard, die ook niet traag is na een lastige wedstrijd. Hardrijder Alexys Brunel en klimmer Matteo Badilatti worden zondag ook aan de start verwacht van de Zwitserse WorldTour-ronde.

Selectie Groupama-FDJ voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Matteo Badilatti

Alexys Brunel

Stefan Küng

Fabian Lienhard

Tobias Ludvigsson

Jake Stewart

Benjamin Thomas