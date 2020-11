Matthew Walls na tweede EK-goud: “Het harde werk werpt zijn vruchten af”

Matthew Walls veroverde vrijdag voor de tweede keer het goud tijdens het EK baanwielrennen in Plovdiv. Op het olympische nummer omnium pakte de Brit, die de komende drie seizoenen op de weg uitkomt voor BORA-hansgrohe, de meeste punten.

“Het was een lastige wedstrijd en een lange dag”, blikte Walls, die woensdag ook al de afvalkoers achter zijn naam zette, terug. In het omnium behaalde hij 128 punten, twaalf meer dan de nummer twee. “Ik begon aan de laatste puntenkoers met een kleine voorsprong, die wilde ik verdedigen en dat resulteerde in de overwinning. Ik ben blij dat ik mijn tweede titel kon binnenhalen. Zondag rij ik ook nog de Madison en hopelijk kan ik dan mijn derde pakken.”

“Wielrennen is mijn manier van leven; ik ben er 24 uur per dag, zeven dagen per week mee bezig. Ik ben blij dat ik weer kan winnen, vooral na de lockdown. Je traint er zo hard voor en dan is het fijn dat al het werk zijn vruchten afwerpt”, zei de Britse renner tot slot.