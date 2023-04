Matthew Riccitello (19) volgt Giro-toppers in Tour of the Alps: “Niet echt verrast”

Video

In de koninginnenrit van de Tour of the Alps naar de San Valentino was er een opvallende renner in de top van de uitslag: de 19-jarige Matthew Riccitello werd achtste op de 15 kilometer lange slotklim, niet ver achter klimmers die zich focussen op de Giro d’Italia. “Ik ben niet echt verrast, maar het is wel heel leuk om daar tussen te rijden”, zegt hij tegen WielerFlits.

Riccitello is een eerstejaars prof bij Israel-Premier Tech. Hij was dit jaar al negende in de Vuelta a San Juan en zeventiende in de UAE Tour. Daarna reed hij nog de Ronde van Catalonië uit, voor hij naar de Tour of the Alps trok. “Ik wist niet echt wat ik ervan moest verwachten. Ik wist wel dat ik goede benen had, dat het een lastige koers zou worden en ik hoopte mee te doen in het klassement.”

In de vier eerste etappes eindigde hij altijd in de top-22 van de uitslag, met zijn achtste plek in de koninginnenrit als uitschieter. Hij kon lang aanhaken bij de elitegroep met renners als Tao Geoghegan Hart, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Pavel Sivakov. “Dat geeft mij veel vertrouwen voor de rest van het seizoen”, vertelt de kleine Amerikaan, die de vorige jaren koerste voor Hagens Berman Axeon.

“Ik wil op deze manier doorgaan en elke wedstrijd beter worden. Dan komen de resultaten vanzelf”, zegt Riccitello zelfverzekerd. “Ik wil vertrouwen blijven opdoen en blijven leren van andere renners.”

‘Ik luister vooral’

Dat kan uitstekend bij Israel-Premier Tech, want hij rijdt in een ploeg met ervaren klimmers als Domenico Pozzovivo en Ben Hermans. “Ik luister vooral, en ik vraag wel dingen als ik dat wil. Het is voor mij een geweldige positie om in te staan, om die gasten om mij heen te hebben en daar dingen van op te pikken.

“Die vragen kunnen om van alles gaan. Over het leven als wielrenner, over koersen, over het weer… Pozzovivo is de weerman bij ons, hij studeert ook meteorologie”, lacht hij.

Riccitello is met zijn 1,72 meter en 55 kilogram een klimmer pur sang. Hij hoopt ooit een klassementsrenner te worden in een grote ronde, liet hij al doorschemeren. “Maar ik weet nog niet of ik dit jaar er al een ga rijden. Dat gaan we wel zien.”

Ben Hermans: “Een lichtgewicht, maar niet super explosief” “We kennen hem zelf ook nog niet goed”, voegt Ben Hermans daar aan toe. “In de UAE Tour was hij mijn kamergenoot, maar hij zegt niet zoveel. Er valt niet veel te ontdekken over hem. Hij is een stille jongen. Maar wel een echte klimmer. Een lichtgewicht, maar niet super explosief. Hij weet dat hij het van lange klimmen moet hebben.” “Zijn achtste plaats op die lange aankomst, dat is toch wel heel mooi voor zo’n jonge gast. Hier in de Tour of the Alps had ik dat eigenlijk niet verwacht. Ik dacht wel dat hij tussen plek 10 en 20 kon rijden, maar achtste is wel heel mooi. Wat er mogelijk is? Dat hangt ook van de begeleiding af, maar ik denk wel dat er veel in zit.”