Matteo Trentin zegeviert in tweede etappe Ronde van Luxemburg

De tweede etappe van de Ronde van Luxemburg is woensdag gewonnen door Matteo Trentin. De ervaren Italiaan van UAE Emirates was na een lastige finale de beste sprinter in de straten van Junglinster, voor Quick-Step-Alpha Vinyl-renners Florian Sénéchal en Davide Ballerini. De leiding blijft in handen van Valentin Madouas, die gisteren de openingsrit won in Luxemburg.

In het peloton waren het Groupama-FDJ en UAE Emirates die het tempo bepaalden, tot Alpecin-Deceuninck vijftig kilometer voor de finish plots aan de boom schudde op de Col de l’Europe. De Belgische ploeg maakte de trok het peloton op een lint en bracht de voorsprong terug tot een halve minuut.

Even later zag Alpecin-Deceuninck in dat de poging niet het gewenste effect had, waardoor Groupama-FDJ en UAE Emirates het commando weer overnamen. De koplopers konden zo weer een minuut uitlopen, maar nadat ook Quick-Step-Alpha Vinyl zich met de achtervolging ging bemoeien, was het op zeven kilometer van de meet gedaan voor de vluchters.

Godon probeert sprint te ontlopen

Diep in de finale lag nog de Poteau de Kayl (1 km aan 6,6%). Luc Wirtgen en Dorian Godon plaatsen daar een serieuze versnelling. De Fransman van AG2R Citroën beschikte van die twee over de beste benen en kwam solo over de top, al was zijn voorsprong op de rest minimaal. In de afdaling richting finishplaats Junglinster werd Godon bijna weer gegrepen, maar hij gaf niet op. Op 1,3 kilometer van de meet pakte UAE Emirates hem dan toch terug.

In de sprint van een uitgedund peloton waren UAE Emirates en Quick-Step-Alpha Vinyl op de voorposten te vinden. In een chaotische sprint was het vervolgens Trentin die zijn wiel als eerste over de meet drukte. Hij klopte de Franse kampioen Florian Sénéchal, die met ploegmaat Davide Ballerini in zijn zog over de finish kwam. Axel Laurance werd vierde en Mattias Skjelmose vijfde.