Matteo Trentin maakt rentree in Gent-Wevelgem na val Parijs-Nice

“Ik ben blij dat om terug te keren. Na mijn val en opgave in Parijs-Nice heb ik de fiets even laten staan. Dag na dag voelde ik me beter worden. Ik mis een periode van training en ben zeker niet in topconditie”, begint Trentin zijn verhaal op de site van zijn ploeg. “Maar ik ken de wedstrijden hier heel goed en ik hoop dat mijn ervaring me kan helpen.”

Vorig jaar eindigde Trentin als derde in Gent-Wevelgem, achter Giacomo Nizzolo en winnaar Wout van Aert. “Ik weet dat het een wedstrijd is die bij me kan passen, als de dingen onze kant op vallen op de dag zelf. Als team zijn we erg gemotiveerd en enthousiast om de komende weken te koersen in België.” In Gent-Wevelgem start Trentin aan de zijde van Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Alexys Brunel, Rui Oliveira, Maximiliano Richeze en zijn landgenoot Oliviero Troia.

Vrijdag, in de E3 Saxo Bank Classic, is Trentin nog niet van de partij. UAE rijdt op die dag met de volgende renners: Mikkel Bjerg, Alexys Brunel, Felix Gross, Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira en Oliviero Troia.