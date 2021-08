Matteo Trentin: “Inspanningen in de finale eisten hun tol in de sprint”

Matteo Trentin greep gisteren net naast de etappezege in de Vuelta a España. In Villanueva de la Serena moest hij het hoofd buigen voor Florian Sénéchal, die in de sprint net wat sterker was na een ontregelde finale.

Een rechterbocht op drieënhalve kilometer van de streep speelde een belangrijke rol in de finale van de dertiende etappe. Deceuninck-Quick-Step nam het heft in handen en zorgde ervoor dat in de technische finale gaten vielen. “Zoals verwacht was de slotfase niet makkelijk”, liet Trentin na afloop weten. “Het was cruciaal om voor de rotonde op drieënhalve kilometer van de finish van voren te zitten. Als je daar de eerste vijf jongens ziet, waren dat de eerste vijf jongens in de finale.”

“Helaas kon ik niet de bocht rijden zoals ik wilde. Iemand voor mij ging heel wijd. Om het gat weer dicht te rijden, kostte me ongeveer vijfhonderd meter en veel energie. Vanaf dat moment liet ik in iedere bocht teveel ruimte en moest ik steeds terrein goedmaken, en die inspanningen eisten hun tol in de sprint. Het is jammer, maar ik was er eindelijk weer dichtbij en ik ga het bij de volgende mogelijkheid weer proberen”, aldus de Italiaan.