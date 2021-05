Matteo Spreafico voor drie jaar geschorst na dopinggebruik

Tijdens de afgelopen Giro d’Italia liep Matteo Spreafico tegen de dopinglamp. De Internationale Wielerunie heeft hem een schorsing van drie jaar opgelegd, zo schrijft het in een statement.

De positieve tests bij de 27-jarige Spreafico zijn afgenomen op 15 en 16 oktober, rondom de twaalfde en de dertiende etappe van de Ronde van Italië van 2020. Het gaat om het middel enobosarm, ook wel ostarine, een middel dat dezelfde werking heeft als anabole steroïden.

De schorsing van Spreafico is op 22 oktober 2020 in gegaan. Tot 21 oktober 2023 mag de Italiaan geen wedstrijden rijden. Ook worden zijn uitslagen tijdens de Giro van 2020 worden geschrapt. Zijn etappe- en eindzege in de Ronde van Venezuela van 2018 – de enige profsuccessen die Spreafico tot nog toe boekte – behoudt hij overigens wel.