Matteo Sobrero boekt zijn eerste Giro-ritzege: “Filippo Ganna zal trots op me zijn”

In de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia stond geen maat op Matteo Sobrero. De Italiaanse tijdritkampioen van BikeExchange-Jayco was veruit de snelste op het 17,4 kilometer lange parcours in Verona. “Dit geeft een geweldig gevoel”, aldus Sobrero, die Thymen Arensman en Mathieu van der Poel versloeg.

“Dit is onze tweede overwinning in een Giro-tijdrit, na de zege van Simon Yates in de tweede etappe in Boedapest”, gaat Sobrero verder. Bij de Australische ploeg is voormalig tijdritspecialist Marco Pinotti de grote man achter het tijdritproject. “Dit is het resultaat van geweldig werk in het off season.”

Aan het tussenpunt en aan de finish was Sobrero veruit de snelste. Arensman gaf halverwege 14 seconden toe en aan de finish 23 seconden. “Ik heb alles gegeven in het tweede deel van deze tijdrit”, geeft hij aan. “Het is ongelooflijk dat ik Filippo Ganna mag opvolgen. Ik denk dat hij trots is op mij vandaag. We zijn goede vrienden.” Sterker nog, Sobrero en Ganna zijn familie. De winnaar van de tijdrit in Verona heeft namelijk een relatie met de zus van Ganna.