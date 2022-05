Giro 2022: Jai Hindley grijpt eindzege, Sobrero wint slottijdrit voor Arensman en Van der Poel

Jai Hindley heeft voor het eerst in zijn carrière de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De Australische kopman van BORA-hansgrohe veroverde zaterdag de roze trui op de Passo Fedaia en hield zondag in de slottijdrit naar Verona knap stand. Richard Carapaz werd tweede en Mikel Landa derde in het eindklassement. De 17,4 kilometer lange tijdrit in Verona werd gewonnen door Matteo Sobrero, voor Thymen Arensman en Mathieu van der Poel.

Om klokslag 14.00 uur vertrok Roger Kluge als eerste aan zijn individuele tijdrit door Verona. Hij opende het bal tijdens de chrono van 17,4 kilometer, met halverwege de Torricella Massimiliana, een heuvel van 4,5 kilometer aan 4,6%. Pieter Serry was echter de eerste renner aan de finish, omdat hij Kluge had ingehaald.

De vroege starters hadden op sommige plekken last van een nat wegdek door de regen, maar Julius van den Berg liet zich daar niet door tegenhouden. Met een tijd van 24.53 minuut mocht hij zich in de hot seat melden. Michael Hepburn loste hem af en zette met 23.48 een eerste richttijd neer voor de dagzege. Zo beet thuisfavoriet Edoardo Affini zich stuk op die tijd. Magnus Cort niet; de Deen was zes seconden sneller dan Hepburn.

Matteo Sobrero imponeert, Van der Poel bijt zich stuk

Mauro Schmid was nog een fractie sneller dan Cort, maar de volgende toptijd kwam van Matteo Sobrero. De Italiaanse kampioen tijdrijden was op de top van de klim al 41 seconden sneller en aan de finish was dat verschil 1.16 minuut. De 22.24 was een serieuze tijd om rekening mee te houden.

Mathieu van der Poel, voor sommigen de topfavoriet voor deze tijdrit, kon niet tippen aan de tussentijd van Sobrero. Hij gaf halverwege 33 seconden toe op de Italiaan en verloor in het tweede deel nog eens zes seconden op Sobrero. Wel zette Van der Poel daarmee de voorlopig tweede tijd neer. Daarna volgde een periode zonder veel kanshebbers op de dagzege.

Thymen Arensman en Bauke Mollema in top-5

Bauke Mollema reed nog wel een knappe derde tijd en ook Thymen Arensman liet van zich horen. De klimmer van Team DSM was halverwege 14 seconden langzamer dan Sobrero. Aan de finish keek hij tegen een achterstand van 22 seconden aan, maar daarmee was Arensman wel tweede. Achter Sobrero stond daardoor een kransje Nederlanders, met Arensman, Van der Poel en Mollema in de voorlopige uitslag.

Roze trui Jai Hindley komt niet meer in gevaar

In de slotfase was het uitkijken naar de strijd tussen de favorieten in het algemeen klassement, die om de drie minuten van start gingen. Jai Hindley verdedigde een voorsprong van 1.25 minuut op Richard Carapaz, die een marge van 26 seconden had op Mikel Landa.

Aan het tussenpunt waren Carapaz en Hindley bijna even snel en ook in het tweede deel hielden beide kemphanen gelijke tred. Carapaz pakte nog wel acht seconden terug, maar was niet in staat om de grote achterstand nog goed te maken. De Ecuadoriaan eindigde zo als tweede in het klassement. Landa nam genoegen met een derde plaats op het eindpodium, op ruim drie minuten van Hindley.

Verder in de top-10 van het eindklassement was er maar een wijziging: Hugh Carthy pakte de negende plaats af van Juan Pedro López, die als tiende eindigde. Daarnast zijn er eervolle vermeldingen voor Arnaud Démare, Koen Bouwman en diezelfde JuanPe López. Zij wonnen respectievelijk het punten-, het berg- en het jongerenklassement.