Matteo Moschetti sprint naar de zege in Tour of Hellas

De tweede etappe in de International Tour of Hellas (2.1) is gewonnen door Matteo Moschetti. De Italiaan van Trek-Segafredo bleek in een massasprint over de snelste benen te beschikken en versloeg zo zijn landgenoten Andrea Peron en Filippo Tagliani. Aaron Gate, de ritwinnaar van woensdag, gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Woensdag was er met Aaron Gate een vluchter aan het feest in de International Tour of Hellas. Op dag twee konden de andere kanshebbers op de eindzege hem het vuur aan de schenen leggen. Onderweg kregen de renners namelijk Fyli Mount (11,3 km aan 4,4%) en de klim naar Desfina (2,3 km aan 4,1%) voor de wielen geschoven. De beklimmingen die onderweg op het programma stonden waren niet heel erg zwaar, maar wellicht toch lastig genoeg om het peloton flink uit te dunnen. De finale verliep in dalende lijn en zo kregen de coureurs een razendsnelle finale voorgeschoteld.

Zes renners kiezen voor de aanval

In de beginfase probeerden zes renners een vroege vlucht op poten te zetten. Luca Chirico (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Asbjørn Hellemose (Trek-Segafredo), Calum Johnston (Caja Rural-Seguros RGA), Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex), Gavin Mannion (Human Powered Health) en Embret Svestad-Bårdseng (Team Coop) reden een maximale voorsprong bijeen van net geen minuut. Deze vlucht was met andere woorden geen lang leven beschoren en met nog ruim honderd kilometer te gaan werden de aanvallers weer tot de orde geroepen.

De volgende aanval kwam op naam van thuisrijder Pol Tzortzakis. De ex-renner van Tarteletto-Isorex, die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Kuwait Pro Cycling Team, reed een tijdje voor het peloton uit. Tzortzakis besloot zijn huid duur te verkopen, maar werd ruim op tijd weer ingerekend door het peloton. In de finale probeerden meerdere renners er nog vanonder te muizen, zo was Filippo Baronchini zeer actief, maar uiteindelijk moest een sprint beslissen over winst en verlies. In de spurt bleek Matteo Moschetti over de snelste benen te beschikken.

Italië boven in Itea

Met Andrea Peron en Filippo Tagliani op de plekken twee en drie was er in finishplaats Itea sprake van een volledig Italiaans podium. Voor de 25-jarige Moschetti is het zijn tweede zege van het seizoen. In februari was hij ook al de snelste in de vierde etappe van de Ronde van Valencia. In het algemeen klassement zijn er nauwelijks wijzigingen. Aaron Gate heeft nog altijd een geruststellende voorsprong op zijn naaste belagers. Vrijdag koersen de renners, in de derde etappe, van Delphi naar Karditsa. Onderweg trekt het peloton over twee beklimmingen van tweede categorie.