Matteo Moschetti: “Ik wilde mezelf bewijzen als winnaar” donderdag 30 januari 2020 om 18:57

Matteo Moschetti kende door pech en valpartijen een moeizaam eerste seizoen bij Trek-Segafredo, maar de jonge Italiaanse sprinter won in 2020 meteen zijn eerste wedstrijd voor de Amerikaanse formatie. Moschetti won de Trofeo Ses Salines-Felanitx, voor Pascal Ackermann en Jon Aberasturi.

Trek-Segafredo is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen, want enkele dagen voor de zege van Moschetti won Richie Porte al een rit en het eindklassement in de Tour Down Under. “Mijn ploeggenoten waren vandaag echt geweldig”, zo begint winnaar Moschetti zijn relaas. “Het begon met Alexander Kamp, die de hele dag op kop reed.”

“Daarna zorgden Alex Kirsch, Quinn Simmons, Ryan Mullen, Jasper Stuyven en Emīls Liepiņš voor de perfecte lead-out. Ik moet ze allemaal bedanken, want zonder mijn teammaats was de zege niet mogelijk geweest. Jasper besloot uiteindelijk de sprint in te leiden, wat de juiste keuze was voor mij en Trek-Segafredo.”

Lastig jaar

Moschetti stapte eind 2018 met mooie adelbrieven over naar Trek-Segafredo, maar de snelle renner kende een frustrerend eerste seizoen bij de formatie van manager Luca Guercilena. Zo viel hij uit in de Giro d’Italia en liep hij één maand later een gebroken handwortelbeentje op. “Deze overwinning betekent heel erg veel voor me.”

“Ik heb namelijk een lastig jaar achter de rug met twee valpartijen. Ik wilde mezelf echt bewijzen als iemand die wedstrijden kan winnen.” Moschetti kijkt alweer uit naar de Trofeo Palma van zondag, traditioneel een koers voor de sprinters. “Maar eerst ga ik genieten van deze overwinning!”