Matteo Moschetti dinsdag onder het mes zaterdag 8 februari 2020 om 19:03

Matteo Moschetti wordt dinsdag geopereerd aan zijn heupkom. De Italiaan brak deze op vrijdag bij een valpartij in de Ster van Bessèges.

Een scan op zaterdag wees uit dat een operatie noodzakelijk was. “Morgen zal Matteo worden overgevlogen naar Bergamo om daar door specialist Mario Arduini geopereerd te worden. Daarna zullen we ook weten hoeveel hersteltijd hij nodig zal hebben”, aldus teamarts Gaetano Daniele. “Wat wel zeker is, is dat het helaas lang zal duren.”

Moschetti was dit seizoen uitstekend op dreef. De sprinter van Trek-Segafredo schoot in de Challenge Mallorca twee keer raak.