Matteo Moschetti: “Deze overwinning is voor Pepinho”

Matteo Moschetti heeft de vierde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. In een massasprint toonde de Italiaan van Trek-Segafredo zijn snelle benen. Manuel Peñalver en Alexander Kristoff finishten mee op het podium.

“Op anderhalve kilometer van de finish kwamen mijn ploegmaten ten val. Ik slaagde er nog net in om rechtsaf te gaan en de andere treintjes te volgen. In de laatste bocht zag ik een gat aan de linkerkant, dus ik sprong erin en probeerde die lijn vast te houden”, vertelde Moschetti na afloop aan SpazioCiclismo.

In de chaotische sprint in de straten van Torrevieja kwamen snelle mannen Fabio Jakobsen, Juan Sebastián Molano en Elia Viviani niet in aanmerking voor de overwinning. “Het was een vrij chaotische laatste kilometer. We verwachtten eigenlijk allemaal een beetje Jakobsen en Viviani, maar in de bus vanmorgen wisten we dat dit wel eens een goede sprint zou kunnen zijn voor mij. De jongens hebben het geweldig gedaan en ik dank ze dan ook hartelijk. Voor mij is dit een belangrijke overwinning.”

Moschetti voegde er ook nog aan toe dat deze overwinning opdraagt aan Pepinho (bijnaam van José Eduardo Santos), de overleden mecanicien van Trek-Segafredo. “Ik ben er zeker van dat hij vandaag trots zou zijn op het hele team.”