Trek-Segafredo rouwt om overleden mecanicien ‘Pepinho’

Trek-Segafredo heeft naar buiten gebracht dan mecanicien José Eduardo Santos uit Portugal is overleden. Binnen de ploeg werd hij ook wel ‘Pepinho’ genoemd. De mecanicien werd 55 jaar.

Het Amerikaanse WorldTeam laat weten dat Santos sinds 2011 werkzaam is bij de ploeg. Eerder werkte hij in diezelfde functie voor onder meer RadioShack en Astana. “Hij was een zeer gewaardeerde collega, die bekend stond om zijn kalme en geruststellende karakter. Zijn aanwezigheid zal gemist worden”, aldus de ploeg in een statement. Op social media laten meerdere mensen, waaronder Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh, een bericht achter.

Volgens Trek-Segafredo komt Santos overlijden onverwachts, maar heeft zijn dood een natuurlijke oorzaak. Portugese media melden dat hij ziek werd tijdens een fietstocht en als gevolg daarvan om het leven is gekomen.

It is with a heavy heart that we share the news of the sudden passing of our dear friend and Team mechanic, José Eduardo Santos.

We are sending all our love and support to his family and those closest to him at this time. Descanse em Paz, Pepinho ❤️ https://t.co/PiLJPr7iJM

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) January 26, 2022