Matteo Jorgenson verrast met vierde plaats in Harelbeke: “Kon niet mee met de grote jongens”

Matteo Jorgenson was een verrassende naam in de uitslag van de E3 Saxo Classic. De Amerikaanse coureur reed een sterke wedstrijd en fietste in de slotfase solo naar de vierde plaats. Zodoende was hij de eerste renner na Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Na de Taaienberg zagen we Jorgenson voor het eerst in beeld. De jonge coureur zat goed mee en voelde zich duidelijk nog goed, want hij demarreerde zelfs. “Ik wilde anticiperen, maar waarschijnlijk was het een slecht moment. Zodra ze me weer inrekende, viel er een andere groep aan (Matej Mohoric, Søren Kragh Andersen en Nathan Van Hooydonck, red.) en ging ik niet mee. Ik bleef bij de grote jongens, maar toen deze weer aanvielen, kon ik natuurlijk niet mee.”

“Het was gewoon vol gas en ik zag ze zo van me wegrijden, terwijl ik in de lag te lijden”, vertelde Jorgenson aan CyclingNews. “Die jongens (Van Aert, Van der Poel en Pogacar, red.) zijn echt indrukwekkend. Hopelijk kan ik op een dag op dat niveau zijn.” In de slotfase kwam Jorgenson toch nog in een gunstige positie. Samen met een aantal andere renners reed hij weg en zo kwam hij in aanmerking voor een dichte ereplaats. “Ik demarreerde met nog twee kilometer te gaan. Gelukkig reageerde niemand.”

Jorgenson: “Chaotisch koersen en goed positioneren, dat ligt mij”

De vierde plaats is een sterk resultaat, dat weet ook Jorgenson. “Ik had echt goede benen en ik wist dat dit een van de moeilijkste klassiekers was. Ik ben zeer blij, het is een mooi resultaat voor mij. Ik begin deze wedstrijden steeds leuker te vinden. Ze zijn chaotisch en draaien om positionering en ik denk dat die dingen me goed liggen.” Volgende week zondag is Jorgenson opnieuw aan het werk te zien, deze keer in de Ronde van Vlaanderen.