Matteo Jorgenson toont zich in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Perfecte situatie”

Video Matteo Jorgenson kende een sterk openingsweekend in zijn eerste voorjaar in dienst van Visma | Lease a Bike. De Amerikaan verrichtte belangrijk werk in dienst van zijn ploeggenoot Wout van Aert door de achtervolgende groep bij elkaar te houden. “Ik voelde me goed”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

“Ik ben een beetje naar de klote, maar ik voelde me beide dagen goed. Ik denk dat dit een goed teken is voor de rest van het voorjaar”, zei de Amerikaan, die zijn ploeggenoot Van Aert zag winnen. “Wout, Lazkano en Wellens vielen aan en wij lieten ze gaan. Het was voor ons een perfecte situatie”, aldus Jorgenson.

Controleren achtervolgers

“Wout was de snelste sprinter en hij was weg met sterke renners. Ik probeerde vooral om in onze groep te controleren. Niemand kwam uiteindelijk weg. Mohoric probeerde het op de laatste klim, maar ik volgde hem. De ploeg vertelde me dat ik niet mocht rijden”, ging hij verder.

“Toen het gat groot genoeg was mochten we wel rijden, maar het was een beetje een vreemde situatie, want we wisten dat we niet bij de kop van de koers zouden komen”, zei hij. Wat er nu volgt voor Jorgenson? “Ik ga naar Parijs-Nice”, besloot de 24-jarige renner.