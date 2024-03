zondag 10 maart 2024 om 15:23

Matteo Jorgenson bedankt Zeeman en Plugge na eindzege Parijs-Nice: “Alles is veranderd”

Matteo Jorgenson schreef vandaag Parijs-Nice op zijn naam. De Amerikaan reed zijn landgenoot Brandon McNulty op de slotdag uit het geel en wist als enige Remco Evenepoel bij te benen. “Of ik ooit gedacht had Parijs-Nice te zullen winnen? Eerlijk gezegd niet. Tot dit jaar had ik nooit gedacht dat dit mogelijk was, maar hier staan we”, aldus de renner van Visma | Lease a Bike.

“Het had niet beter gekund vandaag”, zei Jorgenson, die samen met Evenepoel naar Nice reed. Daar pakte de Belg de etappezege, maar de Amerikaan wist na de laatste beklimming van de dag al dat de eindoverwinning binnen was. “Het had de hele week eigenlijk niet beter gekund. Het is nog niet echt ingedaald, om eerlijk te zijn. Vannacht kon ik nauwelijks slapen, omdat ik zó nerveus was. Voor de eerste keer in mijn leven voelde ik druk. Om dan met zo’n kampioen als Remco naar de streep te rijden… Het was een heel speciaal moment.”

“Het was een ingewikkelde situatie vanochtend. In een rit als deze zijn er zoveel scenario’s die kunnen ontstaan. Ik moest het onverwachte verwachten en voor alles klaar zijn. Ik wees drie belangrijke punten aan op het parcours. Ik ken de route op mijn duimpje, ik kan elke bocht aanwijzen”, aldus Jorgenson, die in de regio woont. “Bij alle drie de punten zorgen we ervoor dat we voorin zaten.”

Plugge en Zeeman

Jorgenson wilde graag zijn ploeggenoten van de afgelopen week bedanken. “Maar ook Richard Plugge en Merijn Zeeman, die me bij dit team hebben gebracht. En dan hebben ze me in mijn eerste jaar ook nog de kans gegeven om kopman te zijn in een WorldTour-koers als Parijs-Nice. Het is heel speciaal”, vertelde de 24-jarige renner, die deze winter overkwam van Movistar. Wat is er veranderd voor hem sinds die overstap? “Het is lastig om één ding te benoemen. Alles is veranderd, elk detail.”

Jorgenson lijkt na zijn zege in Parijs-Nice nog grotere ambities te mogen koesteren. “Ik ga niet naast mijn schoenen lopen nu”, reageerde hij. “Het is een heel mooie zege en een heel goede prestatie in mijn leven. Ik ga er van proberen te genieten en mijn voetjes op de grond houden.”