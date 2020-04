Matt White verwacht meest competitieve deelnemersveld in de Tour ooit zaterdag 18 april 2020 om 15:03

Mitchelton-Scott-ploegbaas Matt White verwacht dat het meest competitieve deelnemersveld ooit aan de start van de Tour de France staat in augustus. “Dat is zo omdat ik niet denk dat kopmannen tot november zullen wachten”, zegt hij.

“Ik denk dat veel renners de Tour en de Giro gaan doen en dan zullen we in de Vuelta een totaal andere winnaar zien”, vervolgt hij zijn verhaal tegen CyclingNews. “Sommige coureurs willen misschien zelfs geen grote ronde rijden in november.”

Daarnaast is White benieuwd naar de toekomst van kleinere etappekoersen. “Wat gaat er gebeuren met alle kleinere wedstrijden zoals Denemarken, Hamburg en Binckbank? Dat wil ik nog wel eens zien.”

Hoe Mitchelton-Scott de kopmannen zal verdelen, weten ze nog niet. Dat heeft ook te maken met de invulling van de rest van de kalender. “We beginnen momenteel een nieuwe kalender te zien, waarin de Tirreno-Adriatico bijvoorbeeld een voorbereidingskoers op de Tour de France is. Maar niks is nog definitief, dus moeten we wachten. Als het definitief is, kunnen we gaan plannen met de renners.”

Exposure

“Het zou mooi zijn als we dit seizoen nog op gang zouden krijgen”, eindigt White positief. “Als we onze sponsors van juli tot en met november nog wat exposure kunnen geven, zal dat de klap zeker verzachten. Iedereen voelt die klap momenteel, want ook op de rennersmarkt is het nog erg stil. Veel teams maken zich zorgen, maar hopelijk kunnen we alle teams hier doorheen krijgen.”