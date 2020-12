Matt White over Tour van 2021: “Het zal moeilijk worden voor Pogacar”

Tadej Pogačar hoopt volgend jaar zijn tweede opeenvolgende Tourzege te boeken. Matt White, ploegleider bij het concurrerende Mitchelton-Scott, denkt echter niet dat de jonge Sloveen op een drafje naar de eindzege zal fietsen. “Het zal niet eenvoudig worden, als je kijkt naar het parcours voor komend jaar.”

White blikt in gesprek met Velonews kort vooruit op de aankomende Ronde van Frankrijk en heeft het over de kansen van Pogačar. “Hij is natuurlijk ontzettend getalenteerd, maar volgend jaar staan er bijna zestig tijdritkilometers op het programma. Dat ligt hem niet als gegoten”, is de Australiër van mening.

“In een vlakke tijdrit verliest hij minstens één minuut op Primož Roglič en twee minuten op jongens als Geraint Thomas en Tom Dumoulin. Het zal voor hem een hele opgave worden. Nu is het wel zo dat hij nog ontzettend lang zal blijven koersen. Hij is nog altijd maar 21 jaar oud. Pogačar en Egan Bernal zijn de grote sterren voor de toekomst.”

“Pogačar heeft dit jaar een hele slimme Tour gereden. Hij moest dat ook wel doen, aangezien hij niet kon rekenen op een sterke ploeg. Hij heeft geprofiteerd van Roglič en Jumbo-Visma, al achtte ik hem niet kansrijk voor aanvang van de laatste tijdrit. Ik was na de finish eigenlijk wel stomverbaasd. Ik had het echt niet voor mogelijk gehouden.”