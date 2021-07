Matis Louvel verrast met overwinning in Vuelta a Castilla y Léon

Vroege vluchter Matis Louvel heeft verrassend de Vuelta a Castilla y Léon op zijn naam geschreven. De Fransman van Arkéa-Samsic maakte onderdeel uit van de kopgroep van de dag en bleef in de heuvelachtige finale op het WK-parcours van Ponferrada uit handen van Stefano Oldani. Het is voor de 22-jarige Louvel zijn eerste profzege.

Negen koplopers

Na ruim een uur koers ontstond de definitieve kopgroep van de dag pas. Matteo Jorgenson (Movistar), Juan Antonio López-Cózar (Burgos-BH), Bram Welten, Matis Louvel (Arkéa-Samsic), Pier-André Coté, Nickolas Zukowsky (Rally), Thomas Armstrong (Electro Hiper Europa), Mauricio Moreira (Efapel) en Jakub Boucek (Israel Cycling Academy) wisten te ontsnappen en pakten drie minuten voorsprong. In het peloton namen Astana-Premier Tech en UAE Emirates de leiding in handen.

Uit die kopgroep wisten Louvel, Zukowsky en Moreira even weg te rijden, maar zij zakten even later toch weer terug bij de rest van de vluchters. De enige aanvaller die al vroeg moest afhaken was Armstrong. De rest behield een voorgift van zo’n twee minuten bij het opdraaien van de lokale ronde in finishplaats Ponferrada. Dat circuit zal veel liefhebbers nog bekend voorkomen, want hier in en rond Ponferrada werd in 2014 gestreden om de wereldtitels.

Louvel profiteert van valpartij

Zukowsky, Louvel en Moreira beschikten in de kopgroep over de beste klimbenen. Zij wisten dan ook weg te rijden bij de rest en begonnen met een voorsprong aan de laatste twee plaatselijke rondjes met daarin de Alto de Montearenas (5,1 km aan 3,5%) en de Alto de Compostilla (1,1 km à 6%). Achter de vier was nog wel een groep achtervolgers ontsnapt met daarbij onder meer Abner González, Óscar Rodriguez, Aleksandr Riabushenko, Stefano Oldani en Amaury Capiot. Die groep volgde op een minuut.

Tegenaanval Oldani komt te laat

Aan kop was het Louvel die alleen overbleef, omdat Moreira en Zukowsky in een afdaling ten val kwamen. Moreira sprong als eerste weer op zijn fiets en ook Zukowsky krabbelde op. De Canadees kon daardoor optrekken met Oldani. De Italiaan van Lotto Soudal had de sprong gemaakt vanuit de achtervolgende groep, maar moest nog wel 55 seconden overbruggen naar de sterke Louvel.

Dat was namelijk het verschil bij het ingaan van de laatste tien kilometer. Oldani liet Zukowsky en Moreira achter en ging alleen op zoek naar de Franse koploper. Dat ging behoorlijk moeizaam voor Alpecin-Fenix-aanwinst Oldani. Louvel hield namelijk een stevig tempo vast op het terrein waar Michal Kwiatkowski en Pauline Ferrand-Prévot wereldkampioen werden. Met 45 seconden voorsprong kwam de coureur van Arkéa-Samsic over de top van de laatste klim, waarna hij de zege kon gaan vieren.

Oldani kwam op ruime achterstand binnen als tweede. De derde plaats was voor de Uruguayaan Moreira van Efapel, die in de finale – ondanks zijn val – de eerste achtervolgers nog achter zich wist te houden.