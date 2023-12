woensdag 13 december 2023 om 15:24

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en handelen Jumbo-Visma en Uijtdebroeks rechtmatig?

Podcast Wielrennen zou geen wielrennen zijn als er in komkommertijd niet een flinke bom barst. Zo ook deze week. Hoofdrolspeler en figuranten zijn renner Cian Uijtdebroeks en ploegen Jumbo-Visma en BORA-hansgrohe. In welke volgorde is niet helemaal duidelijk. Dat en meer in een nieuwe WielerFlits Podcast!

Sinds afgelopen zaterdag beheerst de ‘transfer’ van Cian Uijtdebroeks het wielernieuws. Jumbo-Visma kondigde hem aan, nog binnen anderhalf uur gevolgd door een statement van BORA-hansgrohe dat daar niets van aan is. Ook de manager van de Belg bemoeide zich ermee en zo was er een nieuwe wielersoap geboren. Maxim en Youri duiken dieper in de materie en zodoende borrelen er her en der haarscheurtjes op. Wie is de grootste winnaar van deze affaire?

In de vorige aflevering behandelden we al de mountainbike-ambities van Mathieu van der Poel. Daar is een nieuwe episode bijgekomen, nadat hij vorige week de media te woord stond. Hoe groot is de kans dat Van der Poel nu gaat mountainbiken op de Olympische Spelen? Waar dat twee weken geleden buiten kijf leek te staan, heeft de Nederlander nu zelf zijn twijfels geuit. Een hels dilemma, zo blijkt. Maar heeft hij de Tour de France nu wel écht nodig voor de Spelen?

Voor het veldrijden zijn ook specialisten Niels en Zeger aangehaakt. Ze bespreken met z’n vieren de jammerlijke vaststelling rondom de Wereldbeker van Val di Sole van afgelopen zondag. Ook is er goed nieuws: de terugkeer van Wout van Aert in Essen van afgelopen weekend en de aanstaande rentree van Mathieu van der Poel in Herentals komende zaterdag. De cross kan weer rekenen op de twee grootheden. Wat betekent dit voor het strijdtoneel? Dat en meer in een fonkelnieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast!

