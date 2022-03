Mathieu van der Poel wint meteen op Vlaamse wegen: “Maar voelde mij niet de sterkste”

De rentree van Mathieu van der Poel op de Vlaamse wegen is uiterst succesvol uitgepakt. De kopman van Alpecin-Fenix bleek na een attractieve finale de beste in Dwars door Vlaanderen. Uiteindelijk klopte hij in Waregem Tiesj Benoot in een sprint, en dat geeft hoop voor de Ronde van Vlaanderen. “Ik was vandaag goed, maar zeker niet super”, oordeelt Van der Poel in het flashinterview.

Alpecin-Fenix en Van der Poel openden de koers al vroeg, op zo’n 90 kilometer van de finish. Na diverse aanvalspogingen was MVDP present in een elitegroep van zes. “In de kopgroep voelde ik mij zeker niet de sterkste. Zeker Tom Pidcock en Tiesj Benoot hebben indruk gemaakt, maar ik was altijd mee waar het moest. Misschien dat de ploeg het iets te vroeg opentrok, want we waren snel renners kwijt. Maar ik ben blij dat ik het kon afmaken”, zegt hij. “Ik reed denk ik de perfecte finale.”

Uiteindelijk moest Van der Poel in de finale afrekenen met Pidcock, Benoot, Victor Campenaerts, Stefan Küng, Ben Turner en vroege vluchters Nils Politt en Kelland O’Brien. “In de laatste tien kilometer was het moeilijk om te controleren. Ik heb wel geprobeerd om de nodige inspanningen te doen, vooral toen Pidcock, Benoot en Campenaerts weg waren. Dat was echt een grote inspanning om ze terug te halen. Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, al deed het wel pijn.”

‘Toch wel goede timing in de sprint’

Het juiste moment brak uiteindelijk aan op 1,5 kilometer van de finish. Benoot reed weg, Van der Poel schoof mee en het was gebeurd. Er volgde een sprint met twee. “Ik was niet van plan om van zover de sprint aan te gaan, maar ik zag dat ik na de laatste bocht een gaatje had”, legt de Nederlander uit. “Mijn benen liepen vol, en ik zag het voorwiel van Tiesj nog wel dichtbij, dus ik dacht dat hij er misschien nog over ging komen met een lange sprint. Maar achteraf heb ik het toch wel goed getimed. En Tiesj was heel sterk en heeft de tweede plaats zeker verdiend.”

Wat met de Ronde van Vlaanderen van zondag? Van der Poel was al een van de favorieten, maar nu nog meer. “Dat is een andere wedstrijd, vooral de afstand”, weet hij. “Ik was vandaag goed, maar zeker niet super. Nu zal ik uitrusten tegen zondag, want dat gaat nodig zijn om mee te gaan met de besten.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WielerFlits (@wielerflits)