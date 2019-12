Mathieu van der Poel verschoot van achterstand: “Ik lag echt heel ver achter” vrijdag 27 december 2019 om 16:37

Mathieu van der Poel wist zijn veertiende seizoenszege op te strijken in Loenhout na een lastige inhaalrace. Al vroeg in de wedstrijd kwam hij ten val, maar hij wist zich te herpakken. “Ik kon niet anders dan rustig blijven.”

“Het was een heel lastige inhaalrace. Het was een moeilijk parcours om zomaar posities op te schuiven”, reageerde Van der Poel. Op de bewuste brug, die bij de vrouwen Yara Kastelijn en Lucinda Brand al ten val bracht, was ditmaal de wereldkampioen slachtoffer van dienst. “Ik kon er niet veel aan doen. Het was een zandzak die los lag op de brug. Het duurde even voordat ik mijn fiets terug had door alle renners die achterop kwamen. Ik kon niet anders doen dan rustig blijven op dat moment. Toen ben ik mijn eigen koers gaan rijden totdat ik ineens vooraan in de wedstrijd zat.”

Van der Poel was het geloof in een goede afloop al verloren. “In de eerste ronde heb ik wel twee of drie keer in de verte getuurd en ik dacht telkens dat ik de eersten zag rijden, maar dat bleken dan de renners rond plek twintig te zijn. Ik was dus echt heel ver achter en ik verschoot er zelf een beetje van. Ik denk dat ik vervolgens mijn koers goed heb ingedeeld. Ik probeerde altijd rustig mijn tempo te vinden dat ik heel de wedstrijd zou aankunnen. Dat ik dat laatste gaatje kon dichten, gaf wel moraal.”

Op de limiet

Uiteindelijk kwam de Nederlander op drie ronden van het einde vooraan aansluiten bij Eli Iserbyt. De wereldkampioen zette de West-Vlaamse concurrent meteen onder druk, maar helemaal los kwam hij niet. “Ik moet zeggen dat bij mij het beste er ook een beetje af was na die inhaalrace, dus ik zat ook redelijk op de limiet toen ik vooraan kwam aansluiten. Er zat niet heel veel meer op om hem te doen kraken, dus ik heb geprobeerd door op kop het tempo hoog te houden hem in de fout te dwingen.”

Van der Poel mist nog ‘het flitsende’ dat hij vorig jaar wél had. “Dat is er nog niet echt. Ik kan wel heel goed een tempo rijden de hele wedstrijd, dat zeker hoog genoeg ligt. En dat wil zeggen dat mijn basis top is. Daar ben ik tevreden mee. We hebben een iets andere aanpak, waardoor ik iets meer duurtrainingen doe dan specifieke interval. Ik ben heel tevreden met hoe de vorm is deze eindejaarsperiode, dus ik ben ook dik in orde. Anders kom je niet terug van achteruit zoals vandaag.”

Zijn slotwoorden in het flashinterview gingen over de rentree van Wout van Aert, die de Azencross op de vijfde plek besloot. “Ik ben niet verrast, dit was te verwachten. Ik heb ook gevolgd wat hij heeft gedaan, dus ik wist wel dat hij in vorm ging zijn.”

Voorlopig crossprogramma Mathieu van der Poel

Diegem (29 december)

GP Sven Nys Baal (1 januari)

Cyclocross Gullegem (4 januari)

Brussels Universities Cyclocross (5 januari)

NK veldrijden (12 januari)

Otegem (13 januari)

Kasteelcross Zonnebeke (25 januari)*

Hoogerheide (26 januari)

WK Dübendorf (2 februari)

* nog onzeker