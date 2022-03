Mathieu van der Poel wil ook Amstel Gold Race rijden

Mathieu van der Poel heeft in een interview na Milaan-San Remo aangegeven dat hij ook graag Amstel Gold Race zou rijden. “Ik ben behoorlijk ongeduldig geworden hoor.” Van der Poel werd derde in Milaan-San Remo, de overwinning ging naar Matej Mohorič.

Van der Poel zou in principe in de maand april, nadat hij in maart de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en Dwars door Vlaanderen afwerkt, alleen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden. Na afloop zei de Nederlander van Alpecin-Fenix het volgende over een mogelijke deelname aan de Amstel Gold Race: “Of ik even rustig moet doen? Ik ben behoorlijk ongeduldig geworden hoor”, zei hij tegen het AD.

Aanstaande dinsdag gaat Van der poel in Italië koersen. Hij is alleszins al tevreden met het niveau dat hij vandaag kon voorleggen. “Bovendien heb ik ook geen last van mijn rug, dat is nog het meest positieve.”