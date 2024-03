vrijdag 22 maart 2024 om 11:34

Mathieu van der Poel wil koers maken in E3 Classic: “Van Aert is altijd goed na hoogte, hij zal er zijn”

Video Mathieu van der Poel wil koers maken in de E3 Saxo Classic. Dat heeft de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck beloofd vlak voor de start van de E3 Harelbeke. “Vaak is het beter om zelf het initiatief te nemen dan te wachten op anderen”, aldus Van der Poel tijdens de ploegpresentatie.

“Of ik outstanding was in Milaan-San Remo? Dat is veel gezegd, maar ik was wel goed”, blikt hij nog terug op vorige week, toen hij Jasper Philipsen naar de winst leidde in La Primavera. Voor Van der Poel zelf is het hoofddoel niet de E3 Prijs, erkent hij. “Ik hoop vooral volgende week outstanding te zijn”, doelt hij op de Ronde van Vlaanderen.

“We gaan proberen de wedstrijd hard te maken, net als vorig jaar, toen was het heel lastig. Daar leent de E3 zich goed voor, om te koersen. Maar na de finale is het nog wel heel lang naar hier in Harelbeke. Iedere ploeg weet dat je in de heuvels van voren moet zitten. Dat gaan we weer proberen. Vaak beter om zelf het initiatief te nemen dan te wachten op anderen”, aldus Van der Poel.

Zijn eeuwige rivaal Wout van Aert is er ook weer bij in de E3 Prijs. Een duel om naar uit te kijken. “De voorafgaande jaren heeft geleerd dat Wout altijd heel goed is als hij terug is van hoogtestage, dus ik verwacht dat hij er vandaag zal zijn. De Taaienberg is een sleutelpunt in deze wedstrijd, vooral de aanloop is redelijk smal en draaien en keren.”