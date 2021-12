Van der Poel werkt toe naar veldritseizoen: “Ik hoor hem minder en minder over die rug”

Over goed twee weken zien we Mathieu van der Poel weer terug in het veld. De Nederlander van Alpecin-Fenix is na een lange rustperiode weer klaar om te vlammen. De grote vraag is alleen: heeft Van der Poel nog last van zijn rug? “Ik hoor hem minder en minder over die rug. Dat is een goed teken”, laat ploegleider Christoph Roodhooft weten aan De Telegraaf.

Van der Poel kreeg in mei, tijdens de Wereldbeker mountainbike van Albstadt, voor het eerst last van de rug. Na zijn zware smakker tijdens de Olympische cross-country-race werd de pijn heviger, waardoor hij moest snoeien in zijn wegprogramma en geen ideale voorbereiding kende richting de wereldkampioenschappen wegwielrennen in Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Mathieu ligt prima op schema”

De sportieve duizendpoot besloot na zijn derde stek in een heroïsche editie van Parijs-Roubaix een lange rustperiode in te lassen, in de hoop volledig te herstellen. Roodhooft laat nu weten dat het de goede kant opgaat. “Hij doet veelvuldig zijn core-oefeningen om zijn rug te versterken. Het ziet er goed uit en zoals het zich ontwikkelt, ga ik ervan uit dat hij daar op den duur geen last meer van heeft. Mathieu en ook de rest van de ploeg liggen prima op schema.”

Van der Poel ging na zijn zware val op de Olympische Spelen door een moeilijke periode, zo laat Roodhooft weten. “Op een gegeven moment beleefde hij geen plezier meer aan het fietsen, omdat het veelvuldig een gevecht was tegen de pijn. Dat hij niet top was op het WK en in Parijs-Roubaix, maakte het moeilijk. De val was een enorme ontgoocheling voor Mathieu. Van die dreun heeft hij echt een tijdje last gehad en daarop volgden dus die rugklachten.”

Van der Poel kan nu echter weer vooruitkijken en duikt dus over twee weken weer het veld in, te beginnen met de Wereldbeker van Rucphen op zaterdag 18 december. De viervoudige wereldkampioen zal vervolgens ook nog deelnemen aan de crossen in Namen, Dendermonde, Diegem, Loenhout, Hulst, Herentals, Hamme en Hoogerheide. Van der Poel richt zich uiteraard ook op het NK in Zaltbommel en het WK in het Amerikaanse Fayetteville.