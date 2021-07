Mathieu van der Poel: “Waarschijnlijk mijn laatste dag in het geel”

Video

Mathieu van der Poel gaat ervan uit dat de Touretappe van zaterdag naar Le Grand-Bornand zijn laatste dag in de gele trui wordt. Na een hele dag in de vlucht wist de kopman van Alpecin-Fenix de koppositie in het algemeen klassement te behouden. “Zo’n etappe als vandaag heb ik nog niet vaak gezien, maar het was de moeite”, zei hij na afloop.