Mathieu van der Poel voor WK gravel: “Ben blij dat ik weer een doel had”

Mathieu van der Poel was vanochtend de grote blikvanger bij de start van het eerste WK gravel in het Italiaanse Veneto. De Nederlander is, ondanks zijn gebrek aan ervaring in het gravelracen, een van de grote favorieten voor de titel. “Na vandaag weet ik of het iets is voor mij”, vertelde MVDP voor de start aan drie Nederlandse media, waaronder WielerFlits.

Voor Van der Poel is het WK gravel zijn eerste koers sinds zijn veelbesproken en mislukte WK in Wollongong, Australië. De 27-jarige renner wilde niet veel meer kwijt over het incident, maar blikte wel uitgebreid vooruit op het gloednieuwe gravelevenement. “Ik ben wel blij dat ik weer een doel had na Australië, anders had ik voor lange tijd niet op mijn fiets gekropen. Het is niet makkelijk geweest.”

“Ik had heel veel gedaan en gelaten om goed te zijn op dat WK op de weg. Na zo’n teleurstelling is het wel moeilijk om terug op gang te komen. Ik heb geprobeerd wat plezier te maken op de fiets. Dat ga ik vandaag weer proberen. Als ik een goede dag heb, is dat mooi meegenomen. En anders is het een leuke ervaring. Ik ben blij om hier te zien. Het is een nieuwe ervaring. Ik ben zelf ook wel benieuwd wat ik kan verwachten en hoe er gekoerst zal worden. Dat is moeilijk inschatten.”

“Ik heb niet meer de vorm die ik voor het WK op de weg had”

“Het is een kruising tussen veldrijden en wegwielrennen en dat spreekt me aan. Het gaat in de toekomst een grote discipline worden. Na vandaag weet ik of het iets is voor mij, maar dat denk ik wel.” Van der Poel lijkt, gezien zijn intrinsieke klasse en veelzijdigheid, de topfavoriet voor de wereldtitel. Zelf blaast de Nederlander echter niet te hoog van de toren. “Ik heb niet meer de vorm die ik voor het WK op de weg had, maar ik hoop dat het nog genoeg is. Ik moet natuurlijk de benen hebben, maar ik hoop wel van voren mee te doen.”