Mathieu van der Poel voegt Superprestige Heusden-Zolder toe aan programma

Mathieu van der Poel zal in de drukke kerstperiode ook de Telenet Superprestige Heusden-Zolder rijden. Dat vertelde Michel Wuyts in zondag de live-uitzending tijdens de cross in Val di Sole en is ons bevestigd door organisator Koen Monu.

De wereldkampioen van Alpecin-Fenix had al een elftal crossen bevestigd voor deze winter, maar achter zijn deelname aan de Superprestige van Heusden-Zolder op 27 december stond nog een vraagteken. Die is nu weggenomen, want Van der Poel zal er starten. Het betekent ook dat het publiek een extra ontmoeting krijgt tussen Van der Poel en Wout van Aert, die zijn deelname aan Heusden-Zolder al had bevestigd.

Van der Poel begint zijn crosswinter volgende week in de Wereldbeker van Rucphen. Daarna volgen nog elf veldritten, waaronder het WK eind januari in het Amerikaanse Fayetteville.