Mathieu van der Poel verrast met opvallende coupe

Mathieu van der Poel is zich in Spanje volop aan het voorbereiden op zijn crosseizoen, maar de Nederlander heeft ondertussen ook tijd voor een dolletje. De renner van Alpecin-Deceuninck is namelijk te zien in een video van journalist en wielercommentator Matt Stephens.

Wat opvalt, zijn de blonde haren van Van der Poel. Stephens deed op Instagram een föhn-review en kon met Van der Poel rekenen op een opvallende figurant. “Wat is er met je gebeurd?’, vroeg Stephens zich af. Van der Poel reageert met een knipoog: “Het was een foutje van mijn vriendin met een spray, waardoor mijn haar plots blond was. Maar je went er wel aan.”

Van der Poel maakt binnenkort – net als zijn eeuwige sportieve rivaal Wout van Aert – zijn rentree in het veld. De 27-jarige Nederlander zal gebrand zijn op sportieve revanche, aangezien hij zijn vorige crosscampagne vroegtijdig moest afbreken vanwege een hardnekkige rugblessure. Van der Poel is er op zondag 27 november bij in de Wereldbeker van Hulst.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Matt Stephens (@realstephens)