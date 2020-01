Mathieu van der Poel verlengt nationale veldrittitel in Rucphen zondag 12 januari 2020 om 14:47

Mathieu van der Poel heeft zijn nationale titel in het veldrijden met een jaar verlengd. De 24-jarige Van der Poel was tijdens de titelstrijd in Rucphen andermaal de sterkste en veroverde voor het zesde jaar op rij de driekleur.

Al bij de start nam Van der Poel met een kopstart het initiatief. Op een parcours met veel draaien en keren kon aanvankelijk enkel Lars van der Haar zijn tempo volgen. Broer David zag door een val in de eerste ronde zijn kansen op een medaille in rook opgaan.

Bij de eerste passage door de carrousel had Van der Poel al een kleine voorsprong te pakken. Hij passeerde als eerste bij de finish, al had Van der Haar hem nog in het vizier. Achter hem moesten Corné van Kessel en Joris Nieuwenhuis in de achtervolging.

Gaandeweg nam Van der Poel steeds meer afstand van zijn belager, waardoor hij onbedreigd naar een nieuwe titel toe kon rijden. Zelfs schuiver onderweg wist de spanning niet terug in de wedstrijd te brengen. In de achtergrond nam Nieuwenhuis in de strijd om brons afstand van Van Kessel.

Van der Poel kwam met een straatlengte voorsprong als eerste over de finish. Met zijn zesde titel is hij weer een stukje dichter bij het record van Hennie Stamsnijder, die het NK veldrijden negen keer wist te winnen. Met zes titels heeft Mathieu er nu even veel als zijn vader Adrie.

Lars van der Haar veroverde net als de afgelopen twee edities het zilver. Joris Nieuwenhuis werd derde, waarmee hij het één plek beter deed dan vorig jaar.

NK Veldrijden 2020

Uitslag elite mannen

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. Joris Nieuwenhuis

4. Corné van Kessel

5. Stan Godrie

6. Maik van der Heijden

7. David van der Poel

8. Gosse van der Meer

9. Kelvin Bakx

10. Koen van Dijke