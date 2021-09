Mathieu van der Poel verlengt contract bij Alpecin-Fenix tot eind 2025

Mathieu van der Poel zal ook de komende jaren uitkomen voor Alpecin-Fenix. De Nederlandse alleskunner heeft besloten om zijn contract met nog eens vier seizoenen te verlengen tot eind 2025.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

De 26-jarige Van der Poel koerst al tien jaar voor de ploeg van de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de meest veelzijdige renners van zijn generatie. Van der Poel blinkt al jaren uit in het veld en op de weg en sinds enkele seizoenen ook op de mountainbike. Ook de komende jaren is Van der Poel van plan om deze disciplines te combineren.

Van der Poel is in zijn nopjes, nu de handtekeningen zijn gezet onder een nieuwe verbintenis. “Ik ben heel blij dat ik dit langdurige contract heb getekend. De ploeg voelt aan als mijn tweede familie. Ik ben echt aan het genieten bij Alpecin-Fenix. Het team heeft zich de laatste jaren fantastisch ontwikkeld – gelijktijdig met de vooruitgang die ik heb geboekt – en we worden nog steeds elk jaar beter en sterker.”

Ultieme droom

“Het is toch wel uniek dat ik al zo lang voor hetzelfde team koers en dat ik dat nog vier jaar blijf doen”, aldus Van der Poel. “Wie weet heb ik later in mijn carrière voor maar één team gereden? Ik probeer niet te ver vooruit te denken, maar de komende jaren wereldkampioen worden in drie verschillende disciplines zou een droom zijn die uitkomt. Ik blijf hoogstwaarschijnlijk het wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken combineren tot de Spelen van Parijs in 2024.”

Christoph Roodhooft is blij dat Alpecin-Fenix ook de komende jaren kan rekenen op Van der Poel. “We willen een stabiel team zijn en blijven groeien. Mathieu is een van de pijlers van onze ploeg, dus het is belangrijk om die zekerheid te hebben dat hij nog vier jaar bij ons blijft om het team verder uit te breiden. Sponsoren, ploeggenoten en andere partners krijgen een sterk signaal van hem nu hij zijn contract heeft verlengd.”

Van der Poel en Alpecin-Fenix reppen overigens met geen woord over de rugblessure van de renner. Volgens Het Laatste Nieuws bekijkt de ploeg maandag of het WK in Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog haalbaar zijn voor de Nederlander, die vanwege rugproblemen sinds de Olympische Spelen in Tokio niet meer in actie kwam. Naar verluidt is er geen beterschap merkbaar. “Hij rijdt met de fiets, maar hij traint niet. Maar dat kan je niet blijven doen. Dat heeft geen zin”, klinkt het.