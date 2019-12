Mathieu van der Poel verkozen tot Sportman van het Jaar woensdag 18 december 2019 om 21:23

Mathieu van der Poel is verkozen tot Nederlands Sportman van het Jaar 2019. Op het Sportgala van sportorganisatie NOC*NSF kreeg hij de voorkeur boven voetballer Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen, de winnaar van drie jaar geleden.

Van der Poel was niet aanwezig bij het Sportgala, maar reageerde middels een videoboodschap op zijn uitverkiezing. “Ik ben er heel trots op om verkozen te worden tegen twee van zulke grote namen. 2019 was een ongelooflijk mooi jaar en hopelijk wordt 2020 net zo mooi, of nog mooier. Iedereen bedankt die mee heeft geholpen deze titel te winnen.”

Van der Poel maakte eerder al deel uit van de shortlist van vijftien sporters, waar ook baanrenners Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen, BMX’er Twan van Gendt, Steven Kruijswijk en Jan-Willem van Schip in waren opgenomen. Uiteindelijk schopte Van der Poel het als enige wielrenner tot de drie laatste nominaties. De organisatie noemt hem een ‘alleskunner’ dankzij zijn Europese MTB-titel, de WK-titel in het veldrijden en zijn zeges in Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

De stemming vond vlak voor de live tv-uitzending plaats. Topsporters brachten hun stem uit op de sporters en ook vakjuryleden stemden mee. De stemmen van de sporters telden voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden stonden voor de overige 50 procent.