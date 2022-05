Mathieu van der Poel tweede in tijdrit: “Hier had ik vooraf voor getekend”

Video

Daags na zijn overwinning in de openingsrit van de Ronde van Italië, was Mathieu van der Poel er opnieuw dichtbij. De Nederlander eindigde achter Simon Yates als tweede in de individuele tijdrit in Boedapest en behield zodoende zijn roze trui. Dat voelde evenwel als een zege, vertelde hij in het flashinterview na afloop. “Hier had ik vooraf voor getekend.”

“Ik denk dat ik een hele goede tijdrit deed”, vervolgt Van der Poel, die uiteindelijk op drie seconden van Yates strandde. “Natuurlijk was het verschil met de winnaar behoorlijk klein, maar ik heb mezelf een extra dag in het roze bezorgd, dus ik denk dat ik hier heel blij mee kan zijn.”

“Ik wist dat ik iets over moest houden van de laatste helling”, vertelt MVDP over de indeling van zijn rit. “Als het verschil drie seconden is, ga je natuurlijk nadenken over waar je dat hebt laten liggen, maar ik denk dat ik over het algemeen heel tevreden kan zijn. Het was een hele lastige tijdrit. Er waren wat bochten, maar die waren vrij snel, en het was niet gemakkelijk om daar een verschil te maken.”

Dankzij zijn tweede plaats, mag Van der Poel morgen opnieuw in het roze starten. “Normaal gesproken wordt het morgen een sprintetappe, dus ik hoop dat ik de trui mee kan nemen naar Sicilië en dan zien we wat er gebeurt”, kijkt de renner van Alpecin-Fenix al vooruit naar de vierde etappe.

“Discipline waar ik heel weinig aandacht aan besteed”

Na het flashinterview verscheen Van der Poel ook nog voor de camera van WielerFlits. “Het is moeilijk om teleurgesteld te zijn, omdat je toch nog in dat roze staat. Dat was ook een beetje het doel van vandaag. Uiteraard is het jammer om naast de overwinning te grijpen, als je zo dichtbij bent. Maar ik denk dat ik heel tevreden mag zijn. Het is toch een discipline waar ik weinig aandacht aan besteed”, zei hij onder andere bij deze gelegenheid. De rest van het gesprek vind je hierboven.