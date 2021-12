Mathieu van der Poel tweede bij rentree: “Naar verwachting”

Mathieu van der Poel moest zondag alleen Wout van Aert voor zich dulden in Dendermonde. Een prima prestatie voor de Nederlander, die zijn rentree maakte in het veld. “Dit is naar mijn verwachting”, zo vertelt hij na afloop.

“De eerste helft van de cross ging okay, de tweede helft ging het steeds wat minder. Ik begon wat moe te worden, en op sommige stukken trapte ik snel op mijn adem. Daarom moest ik op een gegeven moment kiezen voor een tempo dat ik vol kon houden”, gaat hij verder.

Met vertrouwen kijkt MVDP dan ook uit naar de komende veldritten: “Het kan snel gaan met de conditie. Zeker als ik zo wat parcoursen tref die me goed liggen. Dendermonde was wat betreft een pittige om mee te beginnen.”