Mathieu van der Poel traint in Spanje

Mathieu van der Poel is deze week afgereisd naar Spanje. Aan de Costa Blanca werkt hij in alle rust verder aan zijn revalidatie en conditie-opbouw. De 27-jarige Nederlander onderging onlangs een knieoperatie om littekenweefsel te laten verwijderen.

Van der Poel werkte afgelopen week al een paar trainingsritjes af in België, maar donderdag toonde zijn Strava-account plots een activiteit in Spanje. Hoewel een deel van de selecties van Alpecin-Fenix en Plantur-Pura (de vrouwentak van het team) in dezelfde regio op stage zijn, werd Van der Poel volgens onze bronnen in zijn eentje gesignaleerd.

In de regio van Calpe werkte hij donderdag een rit van net geen honderd kilometer (inclusief 1432 hoogtemeters) af in drie uur en vijftien minuten. Voor alle duidelijkheid: van een eventuele terugkeer in competitie is op dit moment nog geen sprake. Bij Alpecin-Fenix staan ze er ook op om hun goudhaantje in alle rust te laten herstellen.