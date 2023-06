Mathieu van der Poel topfavoriet in het Hageland: “Maar de koers moet altijd gereden worden”

Zoals we in onze voorbeschouwing alvast aanhaalden: vanwege het gebrek aan concurrentie wordt Dwars door het Hageland één grote speeltuin voor topfavoriet Mathieu van der Poel. “Dat kan ik niet ontkennen”, aldus ploegleider bij Alpecin-Deceuninck Bart Leysen in Het Nieuwsblad. “Op die onverharde stroken zal hij zich kunnen uitleven, maar dat is nog geen garantie op winst.” Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Veel mensen gaan er nu al van uit dat Mathieu zaterdag wint, maar zo simpel is het niet. Een koers moet altijd gereden worden”, geeft Leysen aan. “Je mag ook niet vergeten dat Mathieu nog maar juist terug van stage is. Hij heeft er hard gewerkt, maar dat is nog geen garantie op succes.”

Naast topfavoriet Van der Poel brengt Alpecin-Deceuninck nog meer sterke renners aan de start. Ook Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Timo Kielich en zelfs ex-winnaar Jonas Rickaert kunnen zomaar van de aanwezigheid van Van der Poel profiteren. “Een massasprint vermijden we liefst, maar het is niet zeker of dat lukt met al die sprinters aan de start. Gelukkig hebben we Timo Kielich en Jonas Rickaert achter de hand.”