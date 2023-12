vrijdag 15 december 2023 om 17:07

Mathieu van der Poel toont in flitsend filmpje voor het eerst zijn nieuwe regenboogtrui

Video Mathieu van der Poel keert zaterdag terug in de cross tijdens de X2O Trofee-manche in Herentals. Het is voor het eerst dat we hem op de crossfiets zien in zijn nieuwe regenboogtrui. Afgelopen februari werd hij in Hoogerheide immers voor de vijfde keer wereldkampioen. Dat hij zin heeft om weer te crossen, laat het filmpje niet aan de verbeelding over.

De 28-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck zal de komende weken in totaal veertien crossen afwerken. Vooral rond Kerstmis en Oud & Nieuw heeft MVDP het druk. In januari gaat hij ook op wegstage naar Spanje, waarna hij nog heel even terugkomt in het veldrijden. Het WK in Tábor begin februari is de grootste afspraak van zijn winter. Daar wil hij een zesde wereldtitel veroveren en zou hem op slechts één titel van recordhouder Eric De Vlaeminck brengen.