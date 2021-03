Mathieu van der Poel spreekt van perfecte week: “Heb al goed kunnen herstellen”

Mathieu van der Poel heeft een uiterst succesvolle Tirreno-Adriatico achter de rug. De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix won twee etappes en zegt helemaal klaar te zijn voor Milaan-San Remo. “Dit was een perfecte week en ik denk dat ik een goede vorm te pakken heb voor Milaan-San Remo”, vertelt hij.

Van der Poel wilde in Tirreno-Adriatico zijn vorm aanscherpen richting La Primavera. Met zijn solo van ruim 50 kilometer in de ‘Tappa dei Muri’ maakte hij indruk. “Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik daar mijn grens heb opgezocht. Maar ik ben vooral blij dat ik daar mijn tweede ritzege heb kunnen boeken”, geeft hij aan.

“De laatste twee dagen kon ik het wat rustiger aan doen, dus dat waren al goede dagen om te herstellen van die inspanning”, vertelt Van der Poel, die in de slottijdrit als 67ste eindigde op ruim een minuut van ritwinnaar Wout van Aert. Na de tijdrit ontving hij de prijs voor de meest strijdlustige renner van deze Tirreno-Adriatico.

Vijf dagen voor Milaan-San Remo heeft Van der Poel nog niet nagedacht over zijn tactiek. “Milaan-San Remo is een compleet andere wedstrijd. Het is heel specifiek, met die twee beklimmingen aan het einde. Ik denk dat ik moet zien als een nieuwe wedstrijd”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix.